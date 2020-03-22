На борьбу с коронавирусом во Вадимирской области выделят дополнительно 7 миллионов рублей
Губернатор Владимир Сипягин дополнительно выделил 7 миллионов рублей из резервного регионального фонда на недопущение распространения коронавируса
Средства пойдут на приобретение медицинских изделий для обеспечения режима готовности на случай поступления больных новой короновирусной инфекцией.
В учреждения здравоохранения Владимирской области закупят бактерицидные облучатели, пульсоксиметры (из расчета один на каждый терапевтический или педиатрический участок, на каждого врача-инфекциониста, пульмонолога, терапевта, врача приемного отделения), бесконтактные термометры, термоконтейнеры для транспортировки биологических материалов, пробирки с готовой транспортной средой для выделения коронавируса, стерильные зонд-тампоны.
ИСТОЧНИК KP.RU