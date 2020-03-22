Коронавирус во Владимире, новости на 22 марта: водоканал перешел на дистанционную форму работы

22 Март 2020 2020-03-22T14:54:27+03:00

Теперь коммунальщики работают только по телефону

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Владимирводоканал также перешел на дистанционный формат работы, о чем они сообщают на своем сайте.

Из-за угрозы коронавирусной инфекции коммунальщики временно прекращают прием граждан и представителей юридических лиц. Все обращения и вопросы в адрес предприятия можно направить по электронной почте: vlad_vodokanal@bk.ru или по телефонам: 43-10-03 – приемная генерального директора; 53-18-87 - канцелярия; 52-19-56 - (платные услуги); 53-06-78 - ПТО.

Получить информацию и консультацию по вопросам предоставления услуг водоснабжения и (или) водоотведения, их оплаты, подать заявку на прием ИПУ в эксплуатацию возможно по телефонам: 53-17-04, 33-23-34, 36-25-22, 53-32-86 и 8(920)929-92-33.

По вопросам монтажа, замены, промывки счетчиков воды необходимо обращаться по телефону: 34-62-37.

ИСТОЧНИК KP.RU