У владимирского "Торпедо" из-за угрозы коронавируса отменилась товарищеская игра в Турции

22 Март 2020 2020-03-22T12:14:40+03:00

Сами футболисты говорят, что в их отеле соблюдают все санитарные правила

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Владимирское "Торпедо" свой последний сбор перед чемпионатом планировало провести в Турции. Чемпионат России пока отложен до 10 апреля, однако владимирский клуб действительно тренируется в Турции.

Из-за ужесточения санитарных требований в Турции также стали отменять любые мало-мальски массовые мероприятия. В итоге товарищеский матч владимирского "Торпедо" против ижевского "Зенита" был отменён. Владимирцы должны были сыграть с ними 21 марта. О возможных изменениях в расписании учебно-тренировочного сбора нашей команды будет сообщено дополнительно, говорят в пресс-службе клуба.

На сайте команды написано, что в отеле Miracle Resort Hotel, где базируется владимирское "Торпедо", "соблюдаются все санитарные требования по противодействию коронавирусу. Наша команда придерживается всех правил и рекомендаций. Берегите себя! Будьте все доровы!"

ИСТОЧНИК KP.RU