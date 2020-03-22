Коронавирус во Владимире, новости на 22 марта: тюрьмы и колонии закрыты для свиданий

22 Март 2020 2020-03-22T10:53:10+03:00

Сроков, когда их вновь откроют для родственников осужденных, пока не называют

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На сайте УФСИН России по Владимирской области появилось сообщение о том, что пока родственникам нельзя встретиться с осужденными. Виной всему - угроза коронавируса.

"В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В соответствии c данным постановлением с 16.03.2020 и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий".

Ограничительные мероприятия введены во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU