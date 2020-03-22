В Собинском районе женщина дала знакомому карту купить ей продуктов, а тот снял с нее все деньги

22 Март 2020 2020-03-22T09:50:43+03:00

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Владимирские полицейские завели дело на 31-летнего жителя Собинского района. Его обвиняют в краже денег с карты знакомой.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, в феврале текущего года у женщины из Собинского района кто-то похитил с банковской карты 80 тысяч рублей. Она обратилась в полицию с заявлением. Через некоторое время полицейские вышли на 31-летнего жителя одного из поселков Собинского района. Выяснилось, что дама сама доверила банковскую карту знакомому для оплаты продуктов питания в магазине. Тогда-то мужчина и решил снять деньги с карты и забрать их себе.

Дело заведено по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU