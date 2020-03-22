2020-03-22T08:33:55+03:00
Происшествия

В деревне Собинского района сгорел деревянный дом

К счастью, никто не пострадал
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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Вслед за сильным пожаром в Собинке, в этом районе Владимирской области произошел еще один пожар в частном деервянном доме.

Ночью 22 марта в деревне Гнусово загорелся частный жилой дом. В МЧС России по Владимирской области сигнал поступил в 3.32. К месту пожара выехали пять машин пожарных подразделений Собинского гарнизона. Общая площадь пожара составила 204 квадратных метров. И хотя пострадавших в итоге не было, сам дом спасти не удалось. От него остался лишь остов.

Всего к ликвидации пожара и его последствий привлекались 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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