2020-03-22T08:19:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области волонтеры будут помогать пенсионерам в период распространения коронавируса

Речь идет о тех, кто старше 60 лет
Алексей СУХОВ
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Во всех городах Владимирской области до 25 марта появятся специальные волонтерские штабы по оказанию помощи пенсионерам в возрасте старше 60 лет. Это сделано на время распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

К работе местным администрациями рекомендовано привлечь волонтеров старше 18 лет и организовать их обучение. Штабы должны быть обеспечены помещениями, необходимыми техническими средствами, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что именно старшее поколение относится к группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Большинство смертей пришлось именно на людей пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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