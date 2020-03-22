Во Владимирской области волонтеры будут помогать пенсионерам в период распространения коронавируса

22 Март 2020 2020-03-22T08:19:26+03:00

Речь идет о тех, кто старше 60 лет

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Во всех городах Владимирской области до 25 марта появятся специальные волонтерские штабы по оказанию помощи пенсионерам в возрасте старше 60 лет. Это сделано на время распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

К работе местным администрациями рекомендовано привлечь волонтеров старше 18 лет и организовать их обучение. Штабы должны быть обеспечены помещениями, необходимыми техническими средствами, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что именно старшее поколение относится к группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Большинство смертей пришлось именно на людей пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU