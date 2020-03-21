2020-03-21T16:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В 33 регионе на 21 марта зараженных коронавирусом - 0, под наблюдением - 5599 человек

Информация опубликована на сайте областного департамента здравоохранения
Алена Головина
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По состоянию на 09.00 21 марта во Владимирской области не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 5599 человек, в число которых входят жители, вернувшиеся из-за границы или имевшие контакты с ними. К слову, еще вчера на контроле у медиков горожан с подозрением на коронавирус было на 35 процентов меньше. В облздраве напоминают, все, кто прилетел из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, или общался с таковыми, обязаны оставаться дома в течение 14 дней. За нарушение режима владимирцам может грозить штраф от 3 тысяч рублей. По всем вопросам можно звонить на горячую линию департамента: 8(800)707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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