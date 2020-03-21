В Собинке при пожаре в частном доме погиб мужчина

21 Март 2020 2020-03-21T13:23:33+03:00

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21 марта, в Собинке, на улице Гоголя загорелся частный дом. Соседи позвонили спасателям около 10 утра и сообщили о сильном задымлении кровли. Огонь мог распространится на соседние дома, потому что они находились очень близко к тому, что загорелся. Когда пожарные приехали, пламя охватило почти всю постройку. Дом был деревянный, поэтому огонь распространилось быстро. Общая площадь составила 60 кв.м. После того, как спасатели потушили пожар, в доме был найден мужчина, 44-летний хозяин дома. Его спасти не удалось. Сейчас рассматриваются две версии возгорания: неосторожное обращение с огнем или неисправность отопительной печи.

ИСТОЧНИК KP.RU