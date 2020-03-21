Супружеская пара из Владимира требуют от медиков компенсации за смерть 2-летнего сына

21 Март 2020 2020-03-21T14:13:11+03:00

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Трагедия произошла в сентябре 2013 года во Владимире. 2-летний малыш подхватил в саду инфекцию и 15 сентября с диагнозом ОРВИ был доставлен на скорой в инфекционную больницу на Токарева. Однако ребенок умер в тот же день. Ему не были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Врач-педиатр детского инфекционного отделения покинул свое рабочее место раньше, чем у него закончилась смена, а другой доктор еще не пришел. В отношении медика возбудили уголовное дело, но в феврале 2018 оно было прекращено в связи с истечением сроков давности. Тогда убитые горем родители поехали в Москву на личный прием к Председателю СледКома Александру Бастрыкину. Дело о гибели мальчика было передано в федеральный СледКом в июле 2019, а в конце года расследование было завершено. Уголовное дело направили в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об обвинительном заключении. Меж тем, на прошлой неделе стало известно, что родители погибшего мальчика подали гражданский иск в Ленинский районный суд Владимира о взыскании морального вреда за смерть сына. Судебное заседание состоится 24 апреля в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU