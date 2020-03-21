2020-03-21T11:06:15+03:00
Общество

Владимирцы, вернувшиеся из-за рубежа, смогут удаленно оформить больничный

Оплачиваться он будет по новой схеме
Алена Головина
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20 марта в 33 регионе вступили в силу новые временные правила оформления больничных листов. Они будут распространяться только на тех граждан, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидситуацией, и на тех, кто с ними проживает. В региональном отделении Фонда соцстраха сообщают, что оформить больничный владимирцы смогут дистанционно. Не потребуется вызывать врача или идти в больницу. Находясь дома, можно будет подать заявление в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования https://fss33.ru/ и приложить фото (скан) документов, подтверждающие выезд и совместное проживание. Заявление можно заполнить не только на себя, но и на своих домочадцев. Листок нетрудоспособности будет оформляться в электронном виде. Оплачиваться он будет частями. Первая выплата будет произведена через 7 дней после нахождения на карантине, а вторая - после закрытия больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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