2020-03-21T10:09:55+03:00
Политика

На должность первого зама по экономике претендуют четыре кандидата

Победителя объявят в конце следующей недели
Алена Головина
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Четверо кандидатов на должность Максима Брусенцова прошли собеседование с губернаторомЧетверо кандидатов на должность Максима Брусенцова прошли собеседование с губернаторомФото: Администрация Владимирской области
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На должность Максима Брусенцова, первого заместителя главы обладминистрации, курировавшего экономический блок, резюме подали 10 человек. В ходе заочного этапа отбора в финал вышли только 4 претендента:

- Валентин Демидов из Севастополя. Он занимает в местном Правительстве должность директора по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления;

- Дмитрий Козлов из Владимира. Он является гендиректором одной из владимирских турфирм;

- Ольга Маркеева. Не указано из какого она города, но вероятнее всего тоже из Владимира. Она занимается финансовым консалтингом.

- Александр Ремига из Республики Коми. Он работает в должности министра инвестиций, промышленности и транспорта.

20 марта четверо кандидатов приняли участие во втором этапе отбора, проходившего в форме собеседования с губернатором Сипягиным. Претенденты рассказали о себе и своем видении экономического развития 33 региона. Победитель будет объявлен в конце следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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