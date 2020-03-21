Страшное ДТП в Меленковском районе: один человек скончался, пятеро - в больнице

21 Март 2020 2020-03-21T10:11:41+03:00

В результате ДТП в Меленковском районе один человек скончался, четверо- в больнице Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области

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Авария случилась 20 марта, около девяти часов вечера, в Меленковском районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель "Форда", который ехал в Меленки, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем "Сузуки". В результате аварии скончался 30-летний пассажир "Форда". Водителей обоих автомобилей и троих пассажиров "Сузуки": 1995, 1998 и 1995 г.р. госпитализировали. Еще одного пассажира "Форда" - 17-летнего подростка - отравили на лечение домой.

ИСТОЧНИК KP.RU