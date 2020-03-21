Владимирцам не будут начислять пени за просроченную или частично оплаченную коммуналку
Эта мера будет действовать в период повышенной готовности, установленный в регионе
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Во Владимирской области режим повышенной готовности был введен 17 марта. 20 марта губернатор Сипягин подписал указ о дополнительных мерах, которые будут действовать в объявленный период. Так вот теперь управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям запрещено начислять жителям пени за несвоевременно или частично оплаченную коммуналку. Напомним, эта мера будет активна исключительно в период повышенной готовности в области.
ИСТОЧНИК KP.RU