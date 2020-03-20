Белый дом: в торговых сетях 33 региона продукты есть и запасы тоже

20 Март 2020 2020-03-20T17:48:39+03:00

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Областная власть отчитывается перед гражданами, что ежедневно контролирует наличие продуктов питания и товаров первой необходимости в торговых сетях и магазинах региона. За неделю, с 16 по 20 марта, чиновники проверили более 140 торговых объектов и отчитались перед жителями, что продукты на полках в магазинах есть и запасы тоже. Но видимо, чиновники то ли плохо видят, то ли публикуют свои отчеты ради «галочки», потому что дефицит круп, сахара и соли в магазинах есть. И люди пишут об этом в социальных сетях. В департаменте развития предпринимательства призывают сообщать об отсутствии продуктов по телефону горячей линии: 8 (4922) 53-16-03.

ИСТОЧНИК KP.RU