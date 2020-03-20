Коронавирус во Владимире, новости на 20 марта: зараженных нет, под наблюдением 3721 человек
Во Владимирской области пока не выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом "Комсомолке" сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
18 марта в инфекционные боксы больницы №6 в микрорайоне Юрьевец города Владимира госпитализировали трех женщин: две прилетели из Испании, а третья - мама одной из девушек - была в контакте с дочерью. У всех взяли анализы на коронавирус - девушки в Испании общались с зараженным. Точные данные придут в понедельник.
- Осталась контрольная стадия. Подозрений на коронавирус у женщин нет. Подтвержденные анализы будут 23 марта, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - На сегодняшний день - 20 марта - под наблюдением по области остаются 3721 человек, в городе Владимире - 1183, госпитализировано 3 человека, снято с учета - 3716.
ИСТОЧНИК KP.RU