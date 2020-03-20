2020-03-20T17:06:58+03:00
Общество

Владимирская компания сбывала в другие регионы тухлую колбасу

Общий вес просрочки составил почти три тонны
Алена Головина
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Нарушение было выявлено владимирским управлением Россельхознадзора. Одна из компаний в 33 регионе оформила электронные сертификаты почти на 3 тонны колбасы, срок годности которой истек в январе этого года. Несвежая продукция поставлялась в торговые сети Московской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей. Часть просроченной колбасы была найдена на складе компании - около 123 килограммов. По предписанию владимирского управления Россельхознадзора, продукция была утилизирована. Торговые сети были проинформированы о поставленной им просроченной продукции. В отношении недобросовестной компании возбудили административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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