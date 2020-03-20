Владимирская компания сбывала в другие регионы тухлую колбасу
Нарушение было выявлено владимирским управлением Россельхознадзора. Одна из компаний в 33 регионе оформила электронные сертификаты почти на 3 тонны колбасы, срок годности которой истек в январе этого года. Несвежая продукция поставлялась в торговые сети Московской, Ярославской, Костромской и Рязанской областей. Часть просроченной колбасы была найдена на складе компании - около 123 килограммов. По предписанию владимирского управления Россельхознадзора, продукция была утилизирована. Торговые сети были проинформированы о поставленной им просроченной продукции. В отношении недобросовестной компании возбудили административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU