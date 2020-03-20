Двое владимирцев вскрыли на улице машину и попытались ее угнать
Возбуждено уголовное дело
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На улице Добросельской росгвардейцы обратили внимание на двух неизвестных, которые катили машину без государственных регистрационных номеров. По данным пресс-службы Росгвардии, правоохранители подошли к мужчинам и заметили, что «Фольксваген Пассат» явно взломан: в машине разбили стекло и повредили замок на водительской двери.
В ходе беседы установлено, что документов на авто у нарушителей не оказалось. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU