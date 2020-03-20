Во Владимире на полгода осудили мужчину за повторную езду в автомобиле в пьяном виде

20 Март 2020 2020-03-20T15:31:04+03:00

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Во Владимире завершился суд над 63-летним жителем Собинского района, которого обвиняли в управлении автомобилем в пьяном виде. Фрунзенский районный судпризнал мужчину виновным.

Как пишет пресс-служба областной прокуратуры, мужчину поймали в октябре 2019 года. До этого у него уже была одна судимость по 264-й статье УК РФ. В этот раз полицейские вновь почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти освидетельствование. В итоге тот "надышал в трубочку" на 1,095 мг/л. Именно столько оказалось абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Принимая во внимание повторность совершенного преступления, суд дал мужчине 6 месяцев исправительной колонии общего режима. А водить автомобиль ему нельзя вовсе три года. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU