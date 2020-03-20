Губернатор утвердил вторую треть общественной палаты Владимирской области

20 Март 2020 2020-03-20T13:03:07+03:00

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Во Владимирской области продолжается формирование нового состава региональной Общественной палаты. После Законодательного собрания, которое выбрало свою треть, вторую треть утвердил губернатор Владимир Сипягин.

В списке губернатора 14 общественников. Среди прочих в него вошли Галина Есякова (от областного отделения Всероссийского общества охраны природы), Любовь Кац (от областного отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями "Равные возможности"), Татьяна Сдобникова (от областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд") и Юрий Чайковский (от областной организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»).

Теперь две трети ОП выберут оставшуюся треть общественников. После чего Общественная палата сможет начать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU