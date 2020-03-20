2020-03-20T12:39:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области подготовлено 470 мест в изоляторах для граждан с подозрением на коронавирус

И 164 дополнительных инфекционные койки
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимирской области определились с перепрофилированием мест в больницах и санаториях под предполагаемых зараженных коронавирусом. В дополнение к имеющимся инфекционным койкам в двух больницах Владимира и 11 больницах райцентра под инфекционных больных определили еще 164 места, из них около 30 - детские.

Кроме того, в 13 больницах будет оборудован так называемый "провизорный госпиталь", то есть изолированное больничное отделение, куда помещаются пациенты с симптомами, похожими на коронавирус, до момента, пока придут результаты анализов и будет проведена точная диагностика. После постановки диагноза больного либо отправляют в специальное инфекционное отделение - если у него действительно коронавирус, либо переводят в профильное - если пневмония, бронхит или что-то подобное.

Также в 20 медицинских учреждениях региона оборудованы изоляторы-обсерваторы на 470 мест. Туда будут на 14 дней отправлять здоровых жителей Владимирской области при подозрении на инфицирование коронавирусом, если нет возможности обеспечить режим их самоизоляции на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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