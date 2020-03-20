Во Владимирской области 6800 человек, потенциально имевших контакт с коронавирусом

20 Март 2020 2020-03-20T12:07:47+03:00

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Во Владимирской области по данным на 20 марта не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Однако во всех соседних регионах - Рязанской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Московской областях - инфицированные уже есть, так что бдительность нужна! По информации главного санитарного врача Владимирской области в регионе выявлено 6800 человек, которые, возможно, имели контакты с инфицированными коронавирусом. Все они или недавно вернулись из зарубежных поездок в регионе, где есть эпидемия, или контактировали со знакомыми, вернувшимися из таких поездок.

Данные по всем этим гражданам доведены до медицинских учреждений по их месту жительства. Все они отправлены на карантин на дому в течение 14 дней. В больницах Владимирской области диагностика на коронавирус проводится пациентам с симптомами, а также больным ОРВИ и внебольничной вирусной пневмонией. В стационарах и машинах "скорой помощи" имеется 426 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Также Все медицинские организации Владимира в достаточном количестве оснащены пульсоксиметрами. Бригады скорой медицинской помощи и приёмные отделения стационаров оснащены ими на 100 процентов.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8-800-707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU