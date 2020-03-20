Во Владимире пропала 86-летняя женщина
Волонтеры отряда "Лиза Алерт" отмечают, что пенсионерка могла потерять память
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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19 марта во Владимире пропала 86-летняя Ия Павлова (Иванова). К поискам сразу в день пропажи подключилась полиция и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Добровольцы отряда отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи и у нее возможная потеря памяти.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.
На ней была серо-бежевая куртка, синий свитер, черные спортивные брюки, черные ботинки, серая шапка.
ИСТОЧНИК KP.RU