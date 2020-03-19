2020-03-19T17:52:23+03:00
Происшествия

УМВД по Владимирской области: в квартиры никто не приходит с дезинфекцией и не усыпляет жителей

В сети появилось много информации, которая является фейком
Валерия ПРОНИНА
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За последние сутки в интернете появилось огромное количество сообщений, которые не соответствуют действительности. По данным УМВД по Владимирской области, распространяется фейковая новость о том, что в ходе рейдов полицейские штрафуют родителей, чьи дети оказываются одни в общественных местах. Наказание якобы распространяется и на руководство школ, где в ходе проверок найдут учеников.

В Липецкой области рассылается информация о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город Липецк в связи с двухнедельным карантином из-за коронавируса. Также в регионах распространяется аудиозапись, где говорится о том, что неизвестные приходят в квартиры жителей с дезинфекцией и усыпляют их.

МВД России официально заявляет, что эти сообщения являются фейком. Подобных фактов не зарегистрировано!

ИСТОЧНИК KP.RU

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