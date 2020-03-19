Во Владимире три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
По данным на 19 марта, во Владимирской области не зарегистрировано ни одного больного или зараженного коронавирусом. Под медицинским наблюдением на карантине находится 181 человек. Все они недавно вернулись из-за границы, из стран, где есть эпидемия коронавируса. Симптомов болезни у них нет.
С подозрением на коронавирус 17 марта госпитализированы три женщины, жительницы Владимира. Они не больны, но контактировали с людьми, у которых анализы показали наличие вируса. У самих женщин тоже взяли анализы, пока результатов нет, все трое находятся в больнице №6 в Юрьевце.
С больными, имеющими симптомы ОРВИ, во Владимирской области работает 54 медицинских организации. Прием больных с признаками ОРВИ ведется через фильтр-боксы, по максимуму врачи стараются осматривать таких пациентов на дому.
Анализы на коронавирус во Владимирской области делает лаборатория особо опасных инфекций в Управлении Роспотребнадзора. Сдать анализ на коронавирус по собственной инициативе нельзя, тест назначается только по показаниям и исключительно врачом медицинской организации.
Номер телефона «горячей линии»: 8-800-707-42-52.
ИСТОЧНИК KP.RU