Во Владимире три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T16:32:33+03:00

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По данным на 19 марта, во Владимирской области не зарегистрировано ни одного больного или зараженного коронавирусом. Под медицинским наблюдением на карантине находится 181 человек. Все они недавно вернулись из-за границы, из стран, где есть эпидемия коронавируса. Симптомов болезни у них нет.

С подозрением на коронавирус 17 марта госпитализированы три женщины, жительницы Владимира. Они не больны, но контактировали с людьми, у которых анализы показали наличие вируса. У самих женщин тоже взяли анализы, пока результатов нет, все трое находятся в больнице №6 в Юрьевце.

С больными, имеющими симптомы ОРВИ, во Владимирской области работает 54 медицинских организации. Прием больных с признаками ОРВИ ведется через фильтр-боксы, по максимуму врачи стараются осматривать таких пациентов на дому.

Анализы на коронавирус во Владимирской области делает лаборатория особо опасных инфекций в Управлении Роспотребнадзора. Сдать анализ на коронавирус по собственной инициативе нельзя, тест назначается только по показаниям и исключительно врачом медицинской организации.

Номер телефона «горячей линии»: 8-800-707-42-52.

ИСТОЧНИК KP.RU