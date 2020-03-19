В Александрове дачник зверски расправился с соседкой из-за пропавшего котенка

19 Март 2020 2020-03-19T15:52:26+03:00

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Тридцатисемилетний москвич вместе с матерью жил в александровском садоводческом товариществе. По словам соседей, он часто и без повода скандалил с другими обитателями дач. В декабре 2018 года у мужчины якобы пропал котенок, с которым, как он решил, жестоко расправились соседи. В июне прошлого года у него вноь пропал очередной хвостатый друг и дачник окончательно поверил, что в случившемся виноваты соседи. И решил отомстить. На следующий день, утром 11 июня 2019 года обвиняемый взял пневматический пистолет и, решив наказать за пропажу котят первого встречного, затаился в кустах около соседней дачи. Первой на улицу вышла шестидесятипятилетняя соседка. Москвич внезапно напал на пенсионерку, избил и несколько раз выстрелил в нее из пневматики. Еще живая женщина, пытаясь спастись, попыталась добраться до дороги, но дачник забежал домой к жертве, схватил лопату и несколько раз ударил несчастную лопатой по голове. Жительница Московской области от полученных травм умерла. Постановлением Александровского городского суда москвич, уличенный в убийстве соседки по даче, направлен на принудительное лечение в условиях психиатрической клиники с интенсивным наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU