Жителя Владимира обвиняют в том, что он не сообщил о знакомом, финансирующим терроризм

19 Март 2020 2020-03-19T15:46:00+03:00

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33-летнего жителя Владимира силовики обвиняют в несообщении о человеке, финансирующем террористическую организацию.

По версии следствия, мужчина знал проживающего за рубежом гражданина одной из бывших советских республик, расположенных в Центральной Азии. В какой-то момент он узнал, что тот финансирует международную террористическую организацию "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в России). Однако ни в момент, когда данные сведения стали известны владимирцу, ни в момент расследования со стороны УФСБ, он не сообщил сотрудникам правоохранительных органов данную информацию.

В марте 2020 года следственный отдел УФСБ России по Владимирской области в отношении мужчины завел уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК России ("Несообщение о преступлении").

ИСТОЧНИК KP.RU