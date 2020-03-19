2020-03-19T15:30:01+03:00
Происшествия

Экс-сотрудника комбината «Тепличный» вернет незаконно полученные деньги

Суд обязал его отдать около трех миллионов рублей
Ирина Мальцева
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Напомним, бывший начальник отдела маркетинга и сбыта комбината «Тепличный» осужден в сентябре прошлого года за шесть преступлений. Он использовал свое положение на работе, чтобы действовать в интересах определенных компаний и получал за это деньги. За вознаграждение он обеспечивал бесперебойные поставки и право в первую очередь получать товар нужного качества для предприятий, заключивших договор с «Тепличным». По приговору суда он получил три года колонии общего режима и должен выплатить 600 тысяч штрафа. Кроме того, установлено, что в качестве коммерческого подкупа он получил от контрагентов незаконное вознаграждение – более двух миллионов и 700 тысяч рублей. Теперь по решению суда ему предстоит вернуть незаконно полученный доход, являющийся предметом коммерческого подкупа

ИСТОЧНИК KP.RU

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