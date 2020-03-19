2020-03-19T15:15:25+03:00
Происшествия

Владимирский фермер осужден за мошенничество

Он вместе с сообщницей незаконно потратил деньги гранта
Ирина Мальцева
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В 2013 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его знакомая предоставили в департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области документы на получение гранта на развитие своего хозяйства, которые, по мнению следствия, содержали ложную информацию. С фермером заключили договор, согласно которому он должен был на средства гранта приобрести сельскохозяйственных животных. Никаких питомцев фермер и его сообщница не покупали, а один миллион 350 тысяч рублей, полученные от администрации, потратили. Свою вину, когда мошенническая схема раскрылась, оба не признали. По решению Ленинского районного суда фермеру, взятому под стражу в хале суда, предстоит провести в колонии общего режима три с половиной года. Его пособницу осудили на три года лишения свободы, но наказание отложили до того момента, как ее ребенку исполнится четырнадцать лет. также им предстоит вернуть всю сумму гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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