Владимирский театр драмы будет показывать спектакли онлайн
В период вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса Владимирский академический театр драмы открывает сезон онлайн-трансляций. Спектакли можно будет увидеть на странице театра ВКонтакте.
Расписании трансляций спектаклей Владимирского академического театра драмы:
24 марта 18.00 - «Андрей Боголюбский», 27 марта 18.00 - «Три сестры», 29 марта 18.00 - «Господин, который платит», 1 апреля 18.00 - «Кабаре. No comments», 3 апреля 18.00 -«Миры в столкновении», 5 апреля 18.00 - «Осада», 7 апреля 18.00 - «Спасти камер-юнкера Пушкина», 9 апреля 18.00 - «Виндзорские насмешницы», 11 апреля 18.00 - «Молодая гвардия».
ИСТОЧНИК KP.RU