2020-03-19T14:24:40+03:00
Звезды

Владимирский театр драмы будет показывать спектакли онлайн

Постановки можно будет посмотреть на странице театра ВКонтакте
Виктория СУХОВА
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В период вынужденного простоя из-за эпидемии коронавируса Владимирский академический театр драмы открывает сезон онлайн-трансляций. Спектакли можно будет увидеть на странице театра ВКонтакте.

Расписании трансляций спектаклей Владимирского академического театра драмы:

24 марта 18.00 - «Андрей Боголюбский», 27 марта 18.00 - «Три сестры», 29 марта 18.00 - «Господин, который платит», 1 апреля 18.00 - «Кабаре. No comments», 3 апреля 18.00 -«Миры в столкновении», 5 апреля 18.00 - «Осада», 7 апреля 18.00 - «Спасти камер-юнкера Пушкина», 9 апреля 18.00 - «Виндзорские насмешницы», 11 апреля 18.00 - «Молодая гвардия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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