2020-03-19T14:02:11+03:00
Общество

В Коврове ветеран пожарной охраны спас ребенка, увязшего в глине

Мальчик уже был по пояс в жиже
Виктория СУХОВА
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скрин с видео Натальи Никитинойскрин с видео Натальи Никитиной
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Эта история случилась еще 10 марта, но стало известно о ней только сегодня. Ее рассказала на своей странице ВКонтакте пресс-секретарь 8-го отряда ФПС г. Коврова Наталья Никитина.

На улице Сергея Лазо в городе оружейников строятся многоэтажые дома, специально для них прокладывается система водоотведения, и там, где раньше был зеленый газон, теперь сплошные раскопки. Дети не упускают случая измерить глубину луж и вязкость глины.

10 марта несколько мальчишек проходили рядом с одним из канализационных колодцев, в результате нога одного мальчика завязла в глине обсыпке коллектора. Он, пытаясь выбраться, очень быстро стал уходить под землю. Мимо проходил Николай Равков, ветеран пожарной охраны , бывший начальник отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам.

Он заметил ребенка, когда его уже засосало в глину выше пояса. Мужчина лёг на землю и голыми руками выкапывал парнишку из грязевого плена. Сначала удалось освободить одну ногу, затем принялся раскапывать вторую ногу. Сам при этом чуть не застрял, пришлось оставить в глине обувь.

Осведомившись о его самочувствии, Николай Равков отправил мальчика домой, в сопровождении друзей, благо живет он не далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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