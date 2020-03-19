2020-03-19T13:42:50+03:00
Спорт

Владимирский боксер завоевал серебряную медаль на первенстве ЦФО

В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов
Виктория СУХОВА
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Сергей Маров — боксёр из Владимира стал серебряным призёром первенства Центрального федерального округа России по боксу.

Соревнования среди юношей 15-16 лет прошли с 10 по 14 марта в Ярославле. В первенстве приняли участие 187 спортсменов из 17 регионов центра России.

Сергей Маров провёл 4 поединка против соперников из Московской, Тверской и Тульской областей. В финале уступил боксёру из Московской области Исканадру Алиеву и завоевал второе место в весовой категории до 50 кг.

Владимирскую область на этом первенстве представляла команда из 14 боксёров, но только Сергею удалось завоевать призовое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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