2020-03-19T13:31:04+03:00
Общество

Владимирскому композитору Алексею Сидорцеву присудили премию имени Евстигнеева

Распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин
Виктория СУХОВА
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Премии в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в 2020 году удостоен Алексей Сидорцев – композитор, заведующий музыкальной частью Владимирского областного театра кукол.

Алексей Сидорцев написал музыку к более чем 100 спектаклям театров Владимира, Вологды, Донецка, Кургана, Магнитогорска, Москвы, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Самары, Ульяновска и Ярославля. В их числе «Антигона» во Владимирском академическом театре драмы, «Королевские игры» и «Эзоп» в театре «Вечерний», «Синяя птица» и «Матрёнин двор» во Владимирском театре кукол. Последний спектакль по рассказу Александра Солженицына вошёл в лонг-лист всероссийской театральной премии «Золотая маска».

Алексей Сидорцев уже более 30 лет является своеобразной «визитной карточкой» владимирского театрального соообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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