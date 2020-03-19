Молодая ковровчанка за деньги раскрыла тайну чужих телефонных разговоров
Девятнадцатилетняя жительница Коврова работала в офисе продаж и обслуживания сетевой компании. Девушка подписала обязательство сохранять в тайне чужие переписки и переговоры, но, несмотря на это, в сентябре прошлого года согласилась помочь и за вознаграждение «слила» ему информацию о чужих телефонных разговорах. Она вошла в информационно-биллинговую систему компании, скопировала сведения детализации соединений и отправила постороннему человеку. Действия сотрудницы заметили работники службы собственной безопасности. Сейчас в отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело по статье «нарушение тайны телефонных переговоров и переписки с использованием служебного положения». В рамках уголовного дела потерпевшими от действий девушки признали четырех жителей Коврова, являющиеся клиентами телекоммуникационной компании. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU