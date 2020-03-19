Надземный пешеходный переход у Ворши восстановят к маю

19 Март 2020 2020-03-19T12:52:06+03:00

До этого времени в этом месте появится обычный, причем со светофором

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Надземный пешеходный переход на 162 км трассы М-7 "Волга" во Владимирской области, что находится у деревни Ворша, восстановят в первой декаде мая. Напомним, около 23.00 18 марта он обрушился в результате ДТП.

Специалисты ФКУ "Упрдор "Москва - Нижний Новгород" говорят, что до этого времени будет действовать временный наземный переход. Дорожные службы уже установили соответствующие знаки, в самое ближайшее время здесь нанесут разметку и смонтируют светофор с кнопкой вызова.

Напомним, что модульный переход задел проезжавший под ним "Камаз" с поднятым кузовом. От сильного удара – автомобиль шел на большой скорости – переход обрушился. Жертв нет. Это второй случай на сети дорог ФКУ "Упрдор "Москва – Нижний Новгород" за 5 лет. Дорожники подчеркивают, что обе ситуации произошли из-за грубейших нарушений правил дорожного движения, при этом максимальный срок эксплуатации модульного пешеходного перехода составляет 50 лет. Подобные ДТП, по их мнению, следует рассматривать как факт нанесения ущерба федеральному имуществу, возмещает который, как правило, виновник ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU