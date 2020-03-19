Во владимирских школах откроют малокомплектные классы для тех, кто не может учиться дома

19 Март 2020 2020-03-19T12:21:11+03:00

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В школах Владимира с 23 марта начнутся каникулы, которые продлятся до 12 апреля - такое распоряжение выпустило Министерство просвещения. При этом полноценные каникулы будут только одну положенную неделю, а дальше начнется дистанционное обучение.

Однако не для всех такое продление каникул - нежданная радость. Для многих - неожиданная проблема, особенно для родителей младшеклассников. Если к каникулам они еще как-то готовились, договаривались с бабушками и дедушками или планировали отпуск на работе, то оставить ребенка дома еще на 2 недели многим сложно.

В связи с этим мэрия Владимира выпустила для школ постановление, в котором прописаны меры не только по организации дистанционного обучения, но и по устройству детей, которых не с кем оставить. В частности, предложено открывать в школах города малокомплектные классы, которые будут посещать не более 10-12 человек. В каникулы возможно открытие школьных лагерей с дневным пребыванием, с условием, что общая численность детей в школьном лагере не превышает 50 человек - таковы санитарные требования в сложившихся условиях.

На сегодняшний день только 2000 владимирских школьников из более чем 30 тысяч перешли по решению родителей на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU