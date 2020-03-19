Органы власти во Владимирской области готовятся перейти на удаленную работу

19 Март 2020 2020-03-19T11:08:43+03:00

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В связи с введением режима повышенной готовности из-за коронавируса во Владимирской области всем работодателям предложено по возможности переводить сотрудников на удаленную работу или ограничивать их контакты с клиентами. Так собираются делать даже органы власти. В частности, губернатор Владимир Сипягин поставил задачу руководителям органов исполнительной власти региона и структурных подразделений областной администрации подготовится к переходу в режим удаленной (дистанционной) работы частично или полностью. Это будет сделано в случае введения чрезвычайного положения по коронавирусу.

Тем временем органы законодательной власти - областной парламент и горсовет Владимира - ограничили доступ прессы и граждан на свои комитеты и заседания. При этом депутаты горсовета, чтобы минимизировать контакты, проведут комитеты одновременно с мартовским заседанием 26 марта. Все заинтересованные лица могут следить за заседанием по онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU