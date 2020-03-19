Почтовые отделения во Владимирской области не закрываются из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T10:29:42+03:00

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Во Владимирской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Из-за этого многие учреждения закрываются или переходят на удаленный формат работы.

Однако все отделения "Почты России" во Владимирской области продолжают работать в полном объеме и прежнем режиме. Ни одно отделение пока закрыто не будет. Однако будут приняты необходимые меры предосторожности, в частности, часть сотрудников, не задействованная непосредственно в обслуживании посетителей, перейдет на дистанционный формат работы. Кроме того, почта призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений. В частности, клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Почта России планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU