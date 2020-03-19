Ковровчанин забил друга, оскорбившего его супругу

19 Март 2020 2020-03-19T09:08:23+03:00

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Трагедия произошла в конце марта прошлого года, когда два друга отдыхали дома у одного из них дома на улице Ватутина в городе оружейников. Но во время посиделок гость оскорбил супругу хозяина и во время вспыхнувшей ссоры владелец квартиры избил визитера. Он нанес последнему не менее семнадцати ударов по голове, телу, рукам и ногам. В результате избитый мужчина в тот же день скончался. Вину нападавший признал частично, считая, что погибший тоже виноват в их ссоре. Приговором суда ему назначено наказание – восемь лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить матери погибшего, жившей вместе с сыном, 850 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще пятьдесят тысяч он уже отдал добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU