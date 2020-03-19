2020-03-19T08:45:55+03:00
Происшествия

В районе Ворши "Камаз" своим кузовом снес надземный пешеходный переход

Авария произошла поздно вечером 18 марта
Алексей СУХОВ
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взято со страницы https://vk.com/overhearauto33.взято со страницы https://vk.com/overhearauto33.
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18 марта около 23.00 на 163 км трассы М-7 “Волга” в Собинском районе (недалеко от Ворши) "Камаз" снез часть надземного пешеходного перехода.

По предварительной информации, полученной от пресс-службы областного УМВД, у автомобиля "Камаз", двигавшегося в сторону Владимира, в какой-то момент самопроизвольно поднялся кузов. И когда он проезжал под переходом, кузов "потянул" за собой всю конструкцию. В результате часть фрагмента надземного пешеходного перехода обрушилась прямо на дорогу.

Дорога какое-то время была перекрыта. Лишь к часу ночи 19 марта было восстановлено движение в сторону Москвы. При этом пострадавших, к счастью, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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