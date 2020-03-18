2020-03-18T17:47:46+03:00
Происшествия

В Петушинском районе 67-летняя женщина прописала у себя 10 иностранцев

Никому в итоге крышу над головой не предоставила
Валерия ПРОНИНА
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Как сообщает пресс-служба УМВД, с августа по декабрь 2019 года 67-летняя жительница Покрова направила в территориальный отдел по вопросам миграции 10 уведомлений о приезде иностранных граждан и указала, что все будут жить в ее квартире. Еще одна 54-летняя женщина направила четыре уведомления о приезде гостей из ближнего зарубежья. Ни первая, ни вторая не предоставили жилье приезжим. 60-летний житель Петушков тоже "приютил" у себя иностранцев, аж 7 человек!

В отношении троих возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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