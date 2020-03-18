2020-03-18T17:30:36+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском районе 19-летний парень списал деньги со счета 62-летнего мужчины

Молодой человек оплатил онлайн-игры
Валерия ПРОНИНА
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В марте текущего года в полицию обратился 62-летний житель одного из сел района. Он попросил у своего знакомого односельчанина - 19-летнего парня - оплатить мобильную связь через банковскую карту. Молодой человек зашел в личный кабинет соседа через свой мобильный телефон и помог оплатить связь. Через некоторое время 62-летний мужчина увидел, что с его счета списались деньги.

19-летний местный житель сказал, что в его телефоне остались данные банковской карты соседа и, воспользовавшись этим, он оплатил онлайн-игры.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета

ИСТОЧНИК KP.RU

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