В Юрьев-Польском районе 19-летний парень списал деньги со счета 62-летнего мужчины
В марте текущего года в полицию обратился 62-летний житель одного из сел района. Он попросил у своего знакомого односельчанина - 19-летнего парня - оплатить мобильную связь через банковскую карту. Молодой человек зашел в личный кабинет соседа через свой мобильный телефон и помог оплатить связь. Через некоторое время 62-летний мужчина увидел, что с его счета списались деньги.
19-летний местный житель сказал, что в его телефоне остались данные банковской карты соседа и, воспользовавшись этим, он оплатил онлайн-игры.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета
ИСТОЧНИК KP.RU