В Юрьев-Польском районе 19-летний парень списал деньги со счета 62-летнего мужчины

18 Март 2020 2020-03-18T17:30:36+03:00

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В марте текущего года в полицию обратился 62-летний житель одного из сел района. Он попросил у своего знакомого односельчанина - 19-летнего парня - оплатить мобильную связь через банковскую карту. Молодой человек зашел в личный кабинет соседа через свой мобильный телефон и помог оплатить связь. Через некоторое время 62-летний мужчина увидел, что с его счета списались деньги.

19-летний местный житель сказал, что в его телефоне остались данные банковской карты соседа и, воспользовавшись этим, он оплатил онлайн-игры.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета

ИСТОЧНИК KP.RU