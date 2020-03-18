2020-03-18T16:13:54+03:00
Происшествия

Ковровчанин заподозрил спутницу жизни в измене и забил ее до смерти

Но сам мужчина уверял, что она умерла, упав с дивана
Ирина Мальцева
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Горожанин в конце марта прошлого года поссорился с женщиной, с которой фактически жил одной семьей. Выпив у себя дома с гражданской супругой на Северном проезде, он заподозрил спутнику жизни в измене. И решил наказать. Набросившись на женщину, он несколько раз ударил ее по голове. В результате несчастная жертва умерла на месте. В суде ковровчанин признал свою вину, хотя и считал, что его любимая умерла не от его ударов, а скончалась, упав с дивана. Он настаивал на том, что потерпевшая в ходе нанесения ей ударов не падала. Ковровский городской суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Теперь горожанину предстоит провести восемь лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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