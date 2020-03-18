2020-03-18T15:41:22+03:00
Происшествия

В Судогде бухгалтер досугового центра фиктивно трудоустраивала работников и заработала на этом 500 тысяч

Женщина задержана
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бухгалтер культурно-досугового центра "Родина" в Судогде обвиняется в присвоении бюджетных денег. Возбуждено уголовное дело.

По данным СК по Владимирской области, обвиняемая работала в должности главного бухгалтера с 2012 года. С сентября 2017 года по июль 2018 женщина фиктивно трудоустраивала людей на различные должности. В том числе использовала персональные данные владимирских артистов, которые разово выступали на мероприятиях досугового центра.

В итоге таким способом она заработала 500 тысяч рублей бюджетных средств, которые должны были идти на зарплату трудоустроенным.

Обвиняемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В Судогде бухгалтер досугового центра фиктивно трудоустраивала работников и заработала на этом 500 тысяч
Международный день клиента в Сбербанке
Житель Суздаля, который ради строительства гостиницы и кафе разрушил археологический памятник, оштрафован на 400 тысяч
"Русь-кино" закрыл продажу билетов через интернет из-за коронавируса
Во Владимире закрыли пиццерию
Владимирцы смогут посмотреть трансляцию концерта "Весенние серенады"
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
Ковровчанин устроил в квартире наркопритон
Ковровские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера
Владимирские театры закрыли свои двери для зрителей
45-летний ковровчанин склонил школьницу к интиму и получил условный срок
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
«Ростелеком» рассказал представителям силовых структур о Единой платформе сервисов безопасности
В Юрьев-Польском районе на месте пожара нашли тело мужчины
Во Владимире начали закрываться библиотеки