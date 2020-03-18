В Судогде бухгалтер досугового центра фиктивно трудоустраивала работников и заработала на этом 500 тысяч

18 Март 2020 2020-03-18T15:41:22+03:00

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Бухгалтер культурно-досугового центра "Родина" в Судогде обвиняется в присвоении бюджетных денег. Возбуждено уголовное дело.

По данным СК по Владимирской области, обвиняемая работала в должности главного бухгалтера с 2012 года. С сентября 2017 года по июль 2018 женщина фиктивно трудоустраивала людей на различные должности. В том числе использовала персональные данные владимирских артистов, которые разово выступали на мероприятиях досугового центра.

В итоге таким способом она заработала 500 тысяч рублей бюджетных средств, которые должны были идти на зарплату трудоустроенным.

Обвиняемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU