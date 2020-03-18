В Судогде бухгалтер досугового центра фиктивно трудоустраивала работников и заработала на этом 500 тысяч
Бухгалтер культурно-досугового центра "Родина" в Судогде обвиняется в присвоении бюджетных денег. Возбуждено уголовное дело.
По данным СК по Владимирской области, обвиняемая работала в должности главного бухгалтера с 2012 года. С сентября 2017 года по июль 2018 женщина фиктивно трудоустраивала людей на различные должности. В том числе использовала персональные данные владимирских артистов, которые разово выступали на мероприятиях досугового центра.
В итоге таким способом она заработала 500 тысяч рублей бюджетных средств, которые должны были идти на зарплату трудоустроенным.
Обвиняемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU