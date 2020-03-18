2020-03-18T15:12:21+03:00
Общество

Житель Суздаля, который ради строительства гостиницы и кафе разрушил археологический памятник, оштрафован на 400 тысяч

При этом ущерб для исторической науки следователи оценили в 2,5 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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Завершился суд над 58-летним жителем Суздаля, который разрушил археологический памятник на своем земельном участке.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, в 2018 году мужчина у себя на участке решил построить гостиницу и кафе. Вот только Суздаль - это большой исторический памятник. И любое строительство должно быть согласовано, а потом там должны пройти раскопки. Мужчина этого не сделал, зато вырыл два котлована под будущие здания гостиницы и кафе. Во время рытья котлованов частично пострадал памятник археологии. Следователи оценили ущерб "национальному культурному достоянию народов РФ" более чем в 2,5 миллиона рублей.

В декабре 2019 года на мужчину завели дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". Суд в итоге оштрафовал мужчину на 400 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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