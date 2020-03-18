2020-03-18T14:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

"Русь-кино" закрыл продажу билетов через интернет из-за коронавируса

Теперь билеты можно купить только в кассе
Алексей СУХОВ
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На фоне массовой истерии вокруг коронавируса вся культурная жизнь во Владимирской области замерла. Не работает практически ничего. Лишь кинотеатры пока еще готовы показывать новинки мирового синематографа. Однако кое-какие изменения произошли и здесь.

С 17 марта кинотеатр "Русь-кино" приостановил продажу билетов на фильмы через интернет. Теперь билеты можно купить лишь в кассе. Причем лишь на ближайшие сеансы. В "Киномаксе" пока купить билеты онлайн еще возможно. Но никто не гарантирует, что в скором времени от данной практики откажутся и они.

Кстати, из-за коронавируса отменили даже часть мероприятий в областной администрации в конце этой недели. А губернатор Владимир Сипягин не примет участие в открытии образовательного центра Юрия Башмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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