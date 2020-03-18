2020-03-18T14:26:09+03:00
Общество

Во Владимире закрыли пиццерию

Там трудились простуженные работники
Ирина Мальцева
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Управление регионального Роспотребнадзора по требованию прокуратуры провела внеплановую проверку кафе, занимавшегося изготовлением и доставкой пиццы. В пиццерии нашли множество нарушений, в том числе к работе были допущены сотрудники с признаками заболевания верхних дыхательных путей, не был организован производственный контроль готовых блюд и смывов с оборудования на патогенную условно-патогенную микрофлору. Кроме того, грязная посуда пересекалась с чистой, продуты хранились с нарушениями, готовые соусы и замороженная продукция хранились в холодильнике и морозилке, но при этом не было отмечено, когда они были упакованы, изготовлены и заморожены, хотя это требуется по правилам. По решению Ленинского районного суда кафе закрыто, но пока на тридцать дней. За это время его руководству предстоит устранить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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