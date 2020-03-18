Владимирцы смогут посмотреть трансляцию концерта "Весенние серенады"

18 Март 2020 2020-03-18T14:18:42+03:00

Оа пройдет во всех социальных сетях Центра классической музыки

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На 20 марта в ЦКМ был назначен концерт Владимирского камерного хора под управлением Дмитрия Федорова "Весенние серенады". Но угроза коронавируса внесла коррективы.

Музыкантов можно будет услышать, включив трансляцию концерта. Его можно будет посмотреть на сайте Культура.рф, а также во всех социальных сетях Центра классической музыки: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, инстаграм, твиттер.

Впервые в исполнении хора прозвучит несколько хоров из цикла «Петербургские серенады» Даргомыжского: «Где наша роза?», «Что смолкнул веселия глас?», «По волнам спокойным», «Буря мглою небо кроет», «Вянет, вянет лето красно».

Вернуть деньги можно в кассе. Все подробности по тел.32-27-71, 32-63-65.

ИСТОЧНИК KP.RU