2020-03-18T14:13:11+03:00
Происшествия

Ковровчанин устроил в квартире наркопритон

Теперь ему грозит реальный срок
Ирина Мальцева
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Житель Коврова в августе прошлого года устроил у себя дома наркопритон. В течение шести месяцев с его полного согласия к нему являлись горожане, готовившие у него на кухне из того, что принесли, отраву, употребляли наркотики и отдыхали. Но притон накрыли и в отношении владельца квартиры возбудили уголовное дело за содержание притонов для потребления наркотических средств. Кстати, ранее он уже отбывал срок за такое же преступление и, освободившись условно-досрочно, сразу же вновь устроил наркопритон. Сейчас дело направлено в суд, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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