Ковровские пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера

18 Март 2020 2020-03-18T14:03:58+03:00

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Пожар вспыхнул около полудня 18 марта в одном из многоквартирных кирпичных домов на улице Набережной. Шестидесятивосьмилетний мужчина, живший на третьем этаже в загоревшейся квартире, сам не смог выбраться на улицу, но ему на помощь пришли немедленно приехавшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Пожарные забрались по трехколенной лестнице и через окно с помощью спасательного устройства сняли мужчину. Как оказалось, он все же пострадал от огня – получил ожоги лица и рук. Кроме того, из дома пришлось эвакуировать еще семь человек. Предварительная причина пожара, из-за которого в квартире выгорело десять квадратных метров, - короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU